En 2023, 45 journalistes et collaborateurs des médias ont été tués dans le cadre de leurs fonctions, le plus bas niveau depuis 2002

Devant le consulat saoudien, en 2019, lors d'une manifestation de Reporters sans Frontières pour marquer le premier anniversaire de la mort de Jamal Khashoggi.

Malgré la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, Reporters sans frontières pointe dans son bilan annuel une baisse du nombre de journalistes et collaborateurs des médias tués dans le monde en 2023.

En 2023, ce sont 45 journalistes et collaborateurs des médias qui ont été tués dans le cadre de leurs fonctions, rapporte Reporters sans frontières dans son bilan annuel que franceinfo a pu consulter jeudi 14 décembre. Parmi eux, 23 ont été tués en zone de conflit, et 22 en zone de paix, écrit RSF dans son document. En 2022, ils étaient 61 à avoir perdu la vie.

Ce nombre de journalistes tués dans le cadre de leurs fonctions atteint son plus bas niveau depuis 2002, ils ont été 33 à perdre la vie, malgré la guerre entre Israël et le Hamas. Depuis le début du conflit dans l'enclave palestinienne, 13 journalistes sont morts à Gaza, trois au Liban et un en Israël.