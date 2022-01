En 2022, LVMH va embaucher 15.000 personnes en France et 25.000 personnes dans le monde

Bernard Arnault

PDG et principal actionnaire de LVMH, Bernard Arnault annonce d'importants recrutements cette année, en France et à l'étranger dans une interview au Figaro.

"En 2022, nous allons recruter 25.000 personnes de moins de 30 ans dans le monde, et 15.000 en France, dont 3000 ingénieurs et cadres, 1000 jeunes diplômés et 1000 apprentis. Cela fait de nous l’un des plus gros recruteurs de France. En moyenne, nos collaborateurs font partie des 20 % de salariés les mieux rémunérés du pays." souligne Bernard Arnault.

Le patron de LVMH souligne "qu’alors que LVMH réalise plus de 90 % de son chiffre d’affaires hors de France, le groupe y paie la moitié de ses impôts: plus de 1,5 milliard d’euros".

Et LVMH renforce son implantation en France : "Nous avons ouvert plusieurs ateliers en France, et allons en inaugurer un autre le mois prochain à Vendôme. Nous améliorons en permanence notre outil de production artisanale, d’autant que nos clients recherchent des produits toujours plus sophistiqués."