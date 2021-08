En 2020, l'absentéisme au travail a augmenté de 20 %

La tendance de l'absentéisme des employés est à la hausse. Après une augmentation de 40 % entre 2017 et 2020, il a même augmenté de 20 % l'année dernière. 34 % des salariés ont posé au moins un arrêt dans l'année (entre 25 et 28 % entre 2016 et 2019), mais la durée moyenne annuelle de 54 jours est stable par rapport à 2019. Les arrêts regroupes à la fois les arrêts maladie et les accident de travail.

Noémie Marciano directrice technique et offre de conseil Health & Benefits chez Gras Savoye explique à BFMTV Business qu' "on a culminé à 10% de taux d'absentéisme" entre mars et avril 2020 et que "ce qu'on observe, si on essaie de lisser et de gommer cet effet mars-avril, c'est qu'on a quand même une tendance à la hausse de plus de 7% et quand on regarde dans le rétroviseur on a une tendance à la hausse de plus de 20% entre 2016 et 2020"

Il faut savoir que ces arrêts coûtent cher aux entreprises et Noémie Marciano confie que "pour une entreprise de 1000 salariés avec 30.000 euros de salaire moyen, si vous avez un taux d'absentéisme de 5% ça peut vous coûter entre 1,5 et 3 millions d'euros par an".

Pour 2021, le cabinet n'annonce pas un avenir meilleur et l'absentéisme est prévu pour durer et il prohétise que "Le Covid et les confinements consécutifs auront très probablement des répercussions sur le long terme".