Emmanuel Macron se rend en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique pour une visite hautement stratégique

Emmanuel Macron est de retour à Nouméa, lundi 24 juillet, cinq ans après une première visite, cette fois avec une tournée plus ambitieuse dans la très stratégique région indo-pacifique. Commençant par la Nouvelle-Calédonie, il sera ensuite au Vanuatu jeudi 27, pour finir par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, vendredi. Une visite que l'entourage du chef de l'Etat décrit comme "historique". De fait, le dernier passage diplomatique d'un président français "dans le Pacifique en dehors de nos territoires" était en 1966, Lorsque Charles de Gaulle s'était rendu aux Nouvelles-Hébrides, sous administration franco-britannique, aujourd'hui Vanuatu.

En Nouvelle-Calédonie, le président entend avant tout travailler à apaiser les relations tendues entre les différentes populations de l'archipel et maintenir la concorde. Bien que le territoire français au statut autonome ait rejeté en 2021 l'indépendance lors du troisième référendum d'autodétermination prévu par l'accord de Nouméa, boycotté par les indépendantistes, la question n'est pour autant pas réglée définitivement. Selon Céline Pajon, chercheuse à l'Institut français des relations internationales (Ifri), "il faut maintenant envoyer un signal de soutien continu de Paris, montrer que le président est à l'écoute", alors que d'éprouvantes négociations ont lieu sur le futur de la Nouvelle-Calédonie, la forme de ses institutions, sa relation avec la métropole ainsi que la très épineuse question de l'élargissement du corps électoral ; une majorité donnée aux indéendantistes pouvant avoir des conséquences majeures sur la vie politique.

A contrario des tensions communautaires, Emmanuel Macron entend placer sa visite sous le signe du "rassemblement" et de la "confiance commune", selon son entourage. L'Elysée a promis "d'inviter l'ensemble de la représentation politique calédonienne à s'entretenir [avec le président] du futur statut et des négociations en cours" afin de préparer les prochaines négociations fin août à Paris.

Sur un aspect plus géopolitique, le chef de l'Etat devrait préciser sa stratégie visant à "réengager la France" dans la région Asie-Pacifique, selon les mots même de l'Elysée. Ce alors que depuis les années 2000, Pékin profite du "désintérêt des grandes puissances pour la région pour prendre une place vacante", de partenaire privilégié des états insulaires de la région, analyse la chercheuse Céline Pajon. La montée au pouvoir de Xi Jinping en 2012 a rimé avec un développement sans précédent de la Chine dans le Pacifique. L'empire du milieu entend défendre ses intérêts, dont les ressources naturelles que sont notamment le lithium et la pêche, mais aussi affirmer sa présence militaire, un contrôle des eaux du Pacifique s'avérant indispensable en cas de guerre avec Taïwan. Dans ce contexte tendu d'opposition entre blocs occidentaux et asiatiques, la France, fortement présente grâce à ses territoires d'outre-mer, entend se poser en "alternative" pacifiste et équitable, garante de liens fondés sur la coopération et non l'inféodation.

Le troisième sujet majeur pour les Etats que le chef de l'Etat va visiter sera sans aucun doute le réchauffement climatique, devant lequel les îles du pacifique sont en première ligne. Principal danger : La montée des eaux qui érode les côtes et menace les populations, obligées petit à petit de déménager dans les terres pour rester à flot. Symbole de ce phénomène : Touho, sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie, où le président a d'ailleurs prévu un déplacement le 25 juillet. Sur le sujet, l'entourage d'Emmanuel Macron a promis l'annonce de "mesures fortes", afin de permettre l'adaptation du territoire, et ce alors que l'écologie a été annoncée comme le sujet majeur de la rentrée politique en Septembre. De son côté, victime de la déforestation, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sera "pleinement intégrée dans notre action", a ajouté l'Elysée.