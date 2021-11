Emmanuel Macron se déclare en faveur nucléaire de manière floue sans date, ni nombre de réacteurs

Centrale Nucléaire

A cinq mois du scrutin, Emmanuel Macron – qui ne s’est pas encore déclaré – a officialisé à son tour sa position en faveur d’une relance du programme nucléaire. Le chef de l’Etat a annoncé, hier soir mardi 9 novembre, sa décision de « relancer la construction de réacteurs dans notre pays » tout en continuant de « développer les énergies renouvelables » constate Le Monde.

"L’annonce reste pourtant vague : aucune date n’a été donnée pour un début de chantier, et le nombre de réacteurs envisagés n’a pas été précisé. Depuis 2019, le gouvernement réfléchit cependant à une hypothèse précise : la construction de six nouveaux réacteurs de troisième génération et de très grande puissance, dits « EPR 2 ». L’énergéticien EDF a remis un rapport dans ce sens, en mai, à la demande de l’Etat, son actionnaire principal" ajoute Le Monde.

Énergie d'avenir ou avenir de l'énergie ? Invité surprise de la précampagne pour la présidentielle, le nucléaire est devenu un sujet fort de la fin de mandat. Après avoir annoncé mi-octobre des investissements pour 1 milliard d'euros dans les petits réacteurs nucléaires (SMR), le président a confirmé la construction de nouveaux EPR, une «première depuis des décennies» analyse Le Figaro.