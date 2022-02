Palais de l'Elysée

«Les tensions confortent la position du président car je ne pense pas que les Français soient prêts à changer de capitaine dans la tempête, veut croire l’un des visiteurs d'Emmanuel Macron cité par Le Figaro. Mais s’il n’y a pas de campagne et qu’Emmanuel Macron ne peut pas formellement présenter les mesures qu’il compte mettre en œuvre, il en pâtira plus tard lors de l’exécution.»

«On a regardé les campagnes de réélection d’Obama et de Merkel. Vous souvenez-vous d’une seule mesure qu’ils aient annoncée dans ces campagnes? Non. On va proposer aux Français ce qu’ils n’ont pas eu depuis Chirac 2002, et encore, après cohabitation: la stabilité», confirme une figure gouvernementale.

"L’essentiel des propositions émane des troupes du bateau amiral d’En marche!, installé dans le 8e arrondissement de Paris. Coordonnés par l’ex-conseiller élyséen David Amiel, une trentaine de groupes de travail, mêlant technos, cadres du privé, entrepreneurs, intellectuels et hauts fonctionnaires, ont éclusé les grands thèmes structurant la campagne: éducation, protection sociale, culture… En parallèle, des «relais» issus la société civile étaient chargés d’échanger avec le monde associatif, culturel, entrepreneurial…" ajoute Le Figaro.