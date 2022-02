Emmanuel Macron ne veut pas entendre parler d'échec au Mali

Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron "récuse complètement" l'idée d'un échec français au Mali. Il l'a clairement expliqué lors d'une conférence de presse ce jeudi matin, alors que Paris a décidé de retirer ses troupes du pays après neuf ans de lutte antijihadiste souligne BFM TV.

"Que se serait-il passé en 2013 si la France n'avait pas fait le choix d'intervenir? Vous auriez à coup sûr un effondrement de l'Etat malien" a déclaré le président français qui a ajouté qu'"ensuite nos militaires ont obtenu de nombreux succès", dont l'élimination de l'émir d'Al Qaïda au Maghreb Islamique (Aqmi) en juin 2020.

Les pays européens engagés avec la France, ont publié une déclaration commune expliquant leur position : "En raison des multiples obstructions des autorités de transition maliennes, le Canada et les états Européens opérant aux côtés de l'opération (française) Barkhane et au sein de la Task Force Takuba estiment que les conditions ne sont plus réunies pour poursuivre efficacement leur engagement militaire actuel dans la lutte contre le terrorisme au Mali et ont donc décidé d'entamer le retrait coordonné du territoire malien de leurs moyens militaires respectifs dédiés à ces opérations".