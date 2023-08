Emmanuel Macron invite les chefs de partis politiques à une réunion de travail mercredi prochain

Emmanuel Macron lors d'une réunion à l'Elysée.

Le président a invité les représentants des partis disposant d'un groupe à l'Assemblée nationale et au Sénat à un après-midi de travail et un dîner, prévus pour le mercredi 30 août.

Le président de la République recevra les représentants des partis d’opposition ce mercredi pour « un après-midi de travail en commun et un dîner ». BFMTV a pu consulter le courrier d'invitation envoyé vendredi soir par l'Elysée aux différents principaux partis politiques.

« Vous partagez entre vous de solides accords et de vrais désaccords. Mais quand l'intérêt supérieur du pays est en jeu, j'ai confiance, comme beaucoup de Français, dans notre capacité à converger sans reniement ni renoncement », écrit notamment le président de la République.

Emmanuel Macron voit cet échange, « à huis clos », comme « une main tendue loyalement » :

« L'ambition sera de convenir de voies d'action qui pourront trouver des traductions concrètes et rapides dans les réalisations du Gouvernement et des textes législatifs bâtis ensemble. (…) Le peuple, par la voix de ses représentants et le cas échéant par référendum, aura le dernier mot ».

Le lieu de cette rencontre, prévue à 15h00 mercredi, n'est pas précisé. Le format de cet échange, collectif et pendant plusieurs heures, est inédit. Le président de la République n'avait jamais réuni dans la même salle les représentants des forces politiques pour une réunion de ce type.

Les responsables des différents partis et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat discuteront avec Emmanuel Macron de « la situation internationale et ses conséquences pour la France ».

Le président de la République précise également que seront aussi abordés « deux grands thèmes majeurs pour la nation. Le premier, comment regagner en efficacité pour notre action publique, par une simplification des procédures, de nouvelles pistes d'organisation territoriale, de décentralisation, et de réformes institutionnelles. Le second, comment assurer la cohésion de la Nation, en rassemblant les Françaises et les Français autour d'un socle républicain, en restaurant la solidité de nos familles, la place de l'école et tout ce qui peut raffermir notre unité ».

« Chacun des participants » est aussi invité « à présenter s'il le souhaite des contributions écrites ou proposer d'autres thèmes de travail », confie le chef de l’Etat.

« Ce moment d'unité et d'efficacité doit nous rassembler ». Emmanuel Macron appelle à « retrouver de l'efficacité et de la clarté pour agir ensemble, retrouver de l'unité et de la fraternité pour nous tenir ensemble ».

Le chef du Rassemblement national, Jordan Bardella, a accepté l’invitation. Et le chef des Républicains Eric Ciotti s’est entretenu « assez longuement » avec le locataire de l'Élysée à ce sujet par téléphone. Olivier Faure a confirmé qu'il participera à la réunion.

Emmanuel Macron souhaite que ses discussions avec les forces politiques aboutissent à « des projets de référendums ».