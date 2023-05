Emmanuel Macron est le président « le plus dépensier de la Vème République », selon Gérard Larcher

Dans un entretien publié ce jeudi dans l'hebdomadaire La Tribune, le président du Sénat a demandé à l'exécutif de « maîtriser la dépense publique », au risque de « connaître une situation comme la Grèce ». « Il ne se passe pas un jour ou presque sans que le Président de la République annonce de nouvelles dépenses », ajoute Gérard Larcher.

Au sujet de la baisse d’impôts de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes d'ici 2027 promise par Emmanuel Macron, Gérard Larcher se montre dubitatif. « Je m'interroge sur le financement d'une telle mesure ! », fait-il savoir, ajoutant que le pays dispose du « taux de dépense publique et du taux de prélèvement obligatoires les plus élevés de l’UE ». Une situation qui fait d’Emmanuel Macron le président « le plus dépensier de la Vème République », selon lui.

Au cours du premier quinquennat, les dépenses publiques ont augmenté de « 240 milliards dont 60 milliards hors Covid », et devraient progresser de « 220 milliards pour les cinq ans à venir », a-t-il alerté. « La tendance est deux fois plus rapide que sous François Hollande. Il faut revenir à la raison ».

Enfin, Gérard Larcher ajoute que les sénateurs LR ne voteront pas le projet de loi de programmation des finances publiques (LPFP), présenté en septembre prochain sans une « trajectoire à la fois claire, ambitieuse et crédible de baisse du déficit public ».