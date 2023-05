Emmanuel Macron effectue une visite en Mongolie, une première pour un président français

Emmanuel Macron a effectué une visite en Mongolie ce dimanche à l'issue du sommet du G7 au Japon.

Le chef de l’Etat ambitionne notamment de renforcer les liens bilatéraux en matière de transition écologique, d’agriculture, d’agroalimentaire et de sécurité civile avec la Mongolie. Pour la première visite d'un président français en Mongolie, Emmanuel Macron tient à défendre des projets énergétiques.

Emmanuel Macron a effectué une visite à Oulan-Bator ce dimanche, après sa participation au sommet du G7 à Hiroshima. C'est dans une yourte traditionnelle qu'Emmanuel Macron a été reçu dimanche 21 mai pour la première visite d'un président français en Mongolie, où il a promu un partenariat axé sur l'énergie avec ce pays enclavé entre la Chine et la Russie qui suscite l'intérêt des Occidentaux. A sa descente d'avion à Oulan-Bator en fin d'après-midi, accueilli par une haie de la garde d'honneur mongole en tenue traditionnelle bleue, rouge et jaune, le président français a goûté comme le veut la coutume un fromage sec au lait de vache offert aux hôtes de marque.

Sur la place Sukhbaatar, du nom du héros de l'indépendance mongole, Emmanuel Macron a ensuite passé les troupes en revue avec son homologue Ukhnaa Khurelsukh.

Le président français fait étape en Mongolie pour une visite de quelques heures après avoir participé au sommet du G7 dans la ville japonaise de Hiroshima dont le président ukrainien Volodomyr Zelensky a été l'invité vedette.

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, la France multiplie les efforts pour parler aux pays qui n'ont pas clairement condamné la guerre menée par Moscou. La visite d'État, brève mais symbolique, en Mongolie s'inscrit dans ce contexte.

Avec le président mongol, Emmanuel Macron a dit avoir « partagé » sa « détermination à soutenir un État agressé » et son « objectif d'un retour à la paix sur le continent européen dans le respect du droit international ».

La France ambitionne également de renforcer les liens bilatéraux en matière énergétique.

Le président Macron a notamment défendu la cause du groupe nucléaire français Orano, déjà présent dans le pays et candidat à un projet d'extraction d'uranium d'envergure qui doit encore obtenir l'aval du gouvernement mongol, potentiellement l'une des plus mines importantes au monde.

Il a assuré que le projet respecterait les « meilleurs standards en matière environnementale et sociale », alors que la société est souvent critiquée par des mouvements écologistes locaux. « Le partenariat avec Orano est un élément structurant, cela permettra donc d'extraire des métaux critiques extrêmement importants », a-t-il précisé, évoquant sa quête de « souveraineté énergétique » pour la France.

De son côté, Paris s'engage à faciliter le financement de la transition écologique de la Mongolie avec des coopérations sur les énergies renouvelables et le nucléaire.

À Oulan-Bator, après son entretien avec son homologue sous une yourte installée à l'intérieur du palais présidentiel, Emmanuel Macron a participé à un dîner d'Etat au musée Gengis Khan, du nom du grand conquérant mongol du XIIIe siècle. L'institution va prêter une partie de sa collection au musée d'histoire de Nantes, dans l'ouest de la France, pour une exposition prévue en octobre.

Le président français, qui doit regagner Paris en fin de soirée, a invité Ukhnaa Khurelsukh pour une visite d'État en octobre en France.