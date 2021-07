Emmanuel Macron contre la racialisation de la société et opposé à l'allongement de l'avortement jusqu'à 16 semaines

Emmanuel Macron

"Je vois la société se racialiser progressivement" regrette Emmanuel Macron dans une interview au magzine ELLE.

"Je suis du côté universaliste. Je ne me reconnais pas dans un combat qui renvoie chacun à son identité ou son particularisme", et il ajoute "les difficultés sociales ne sont pas uniquement structurées par le genre et par la couleur de peau, mais aussi par l'inégalité sociale".

Le président exprime par ailleurs son opposition à un allongement à 16 semaines pour l'avortement qui serait "traumatisant" . Emmanuel Macron précise : "Je n'y suis pas favorable. Chaque année, 4000 à 5000 femmes vont à l'étranger pour pouvoir le faire, mais c'est avant tout le signe d'un échec de notre prise en charge".