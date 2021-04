Emmanuel Macron a recadré Marlène Schiappa sur l’organisation des états généraux de la laïcité

Le président Emmanuel Macron et Marlène Schiappa lors de leur rencontre avec les employés de la société GECINA où les femmes et les hommes sont payés de la même manière, en mars 2018 à Paris.

Le chef de l'Etat aurait sèchement recadré sa ministre déléguée à la Citoyenneté, d’après des informations de BFMTV. La décision, prise par Marlène Schiappa, d'organiser des états généraux de la laïcité serait en cause. Ce mercredi, lors du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a critiqué Marlène Schiappa, la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté :

« Les Français s'en fichent et moi aussi. Il y a une loi, il faut l'appliquer ».

La ministre a pris l'initiative d'organiser des états généraux de la laïcité en début de semaine, sans en avertir le chef de l'Etat. Ce projet aurait fortement déplu à Emmanuel Macron.

Selon des informations de BFMTV, Emmanuel Macron aurait vivement critiqué le choix de Marlène Schiappa :

« On n'a pas besoin de colloque, de forum ou de je ne sais quoi. Si c'est pour regarder le film de Caroline Fourest sur Tariq Ramadan, on l'a déjà vu, on a bien compris ».

Marlène Schiappa a multiplié les initiatives alors que le projet de loi confortant le respect des principes de la République vient d'être adopté en première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Selon BFMTV, Marlène Schiappa a précisé que « le Président a toujours été clair sur le fait que sa priorité est l’application de la loi que la majorité a fait voter et la formation de tous à la laïcité. Je m’y emploie et je recevrai mardi les conclusions d’un rapport sur ce sujet précis. Je suis la feuille de route que le président de la République et le Premier ministre m’ont donnée ».