Elon Musk révèle être atteint du syndrome d'Asperger

Chacune de ses interventions sont suivies par des millions de personnes et influent sur le cours de la bourse et des cyptomonnaies. Hier soir, sur les planches du 30 Rock à New York Elon Musk a bousculé les codes en parlant... de lui.

Lors du monologue introductif du début d'émission, il a déclaré être atteint du syndrome d'Asperger et il tente expliquer son comportement : « écoutez, je sais bien que je dis ou je poste des choses étranges, mais c’est justement la façon dont travaille mon cerveau ».

À 49 ans, le créateur de Tesla, a avoué un trouble du comportement qui se caractérise par des difficultés significatives dans les interactions sociales. Il poursuit en disant « à toutes les personnes que j’ai pu offenser je dis : j’ai réinventé la voiture électrique et j’envoie des gens sur la planète Mars à bord d’une fusée, vous pensez vraiment que je serais un gars détendu et normal ? ».

Lors de l'émission, l'homme qui a minimisé la crise sanitaire a tenté de se racheter en disant comprendre l'intérêt des masques. Un mea culpa nécessaire.