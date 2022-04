Électricité : les Français invités à modérer leur consommation lundi

Un pilonne électrique près de Nantes, le 15 mars 2022.

Le gestionnaire du réseau électrique RTE prévoit une situation tendue, lundi matin sur le réseau électrique, particulièrement sollicité du fait de la vague de froid. En conséquence, il invite les Français à modérer leur consommation.

"RTE demande aux entreprises et collectivités de modérer leur consommation lundi matin (en particulier entre 07h00 et 10h00) et demande aux Français qui le peuvent de décaler leur consommation d'électricité à ce week-end plutôt que lundi en ce qui concerne l'usage d'appareils électroménagers", peut-on lire dans un communiqué publié ce samedi 2 avril.

La consommation d'électricité devrait en effet atteindre 73.000 MW vers 09h00, alors que la production nationale devrait être de seulement 65.000 MW au même moment. Certes, la France devrait pouvoir importer jusqu'à 11.000 MW pour passer ce cap, selon RTE, mais la situation pourrait néanmoins être "tendue" selon l'entretprise, qui n'envisage toutefois pas de coupure d'électricité lundi matin, "sauf si des aléas devaient survenir ce week-end".

