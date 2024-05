Élections européennes : Manon Aubry (LFI) bientôt visée par une plainte en diffamation ?

Manon Aubry, la tête de liste de LFI pour les élections européennes -- Photo AFP

“Un certain nombre de mes adversaires, dans cette campagne, ont un problème avec la vérité”, expliquait récemment Valérie Hayer, tête de liste de la majorité pour les prochaines élections européennes, sur le plateau de la matinale de TF1. Elle faisait alors référence à Manon Aubry, tête de liste pour la France Insoumise, et les accusations que cette dernière a pu porter sur X (ex-Twitter). A un mois du scrutin, la députée européenne d’extrême gauche a en effet décidé de sortir les crocs pour mieux gagner la campagne…

Ainsi, observe BFMTV sur son site d’informations, Manon Aubry a affirmé qu’un quart des élus européens sont aujourd’hui “payés par des lobbys, des entreprises ou des gouvernements”, en plus de l’indemnité de parlementaire qu’ils touchent normalement. Elle a d’ailleurs proposé “d’interdire ces rémunérations annexes pour tous les élus européens”, pointant quelques supposés exemples du doigts, parmi lesquels Valérie Hayer (qui aurait selon elle perçu entre 12 000 et 60 000 euros), Raphaël Glucksmann (PS - Place publique, pour un montant perçu oscillant entre 12 000 et 60 000 euros), Jérôme Rivière (Reconquête, 48 000 à 240 000 euros selon Manon Aubry) ou François-Xavier Bellamy (LR, 12 000 0 66 000 euros).

Et elle d’insister à l’occasion d’une interview accordée à Libération : elle y dénonce un “puissant réseau de corruption” et incite les eurodéputés à “rendre des comptes aux électeurs”.

“Les seuls financements que j’ai perçus en plus au début de mon mandat sont ceux d’élue locale”, s’est expliquée Valérie Hayer, qui a aussi été conseillère départementale de la Mayenne jusqu’en juin 2021. De telles accusations, a-t-elle affirmé, sont scandaleuses et inadmissibles. C’est pourquoi elle a annoncé son intention de porter plainte pour diffamation dans les jours à venir. Affaire à suivre.