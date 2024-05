Élections européennes 2024 : Lionel Jospin apporte son soutien « avec ferveur » à Raphaël Glucksmann

Hier, Lionel Jospin a décrit Raphaël Glucksmann, la tête de liste PS/Place publique, comme « le plus légitime » dans cette élection européenne.

C’est au tour de Lionel Jospin de rentrer dans l’arène de la campagne des européennes. Mercredi, l’ancien Premier ministre socialiste est venu apporter son soutien à la tête de liste PS/Place publique Raphaël Glucksmann, lors d’un tractage en fin de journée dans le 18e arrondissement de Paris.

Raphaël Glucksmann « est l’une des têtes de liste à être le plus légitime dans cette élection aujourd’hui », a jugé l’ancien chef du gouvernement, âgé aujourd'hui de 86 ans, précisant qu’il avait déjà voté pour lui aux européennes de 2019.

« La deuxième raison pour laquelle je le soutiens avec ferveur, c’est que son cap sur l’Europe est clair », a ajouté cette figure tutélaire de la gauche. « Il sait qu’il ne faut pas défaire aujourd’hui l’Europe alors qu’elle est menacée ».

La liste de Raphaël Glucksmann est pour l’instant créditée de 15 % des intentions de vote selon un nouveau sondage publié mercredi et talonne celle de la majorité. Raphaël Glucksmann a de son côté dit sa « fierté » et son « plaisir » de faire campagne avec l’ancien Premier ministre. « Tout ce que tu incarnes, c’est ce dont on a besoin. C’est la clarté, c’est la fidélité, c’est la solidité et c’est l’intégrité », a-t-il poursuivi.

Entourés d’une horde de journalistes, les deux hommes ont arpenté les rues en distribuant des tracts, notamment auprès de badauds attablés en terrasse. « Désolé d’avoir flingué votre apéro », s’est excusé Raphaël Glucksmann auprès d’une tablée perturbée par la présence des médias. « En plus c’est contre-productif, vous allez voter pour une autre liste ». « Ah, non pas du tout, moi je vote pour vous », l’a rassuré une des consommatrices. Un peu plus loin, un commerçant lui a expliqué qu’il ne voterait pas pour lui, estimant qu’il faisait « monter les extrêmes » en accusant La France Insoumise d’être responsable de son expulsion lors de la manifestation du 1er mai à Saint-Etienne.

Interrogé pour savoir si Raphaël Glucksmann pouvait être celui qui peut rassembler la gauche après la Nupes, Lionel Jospin a préféré ne pas s’engager. « Nous sommes dans l’élection européenne, c’est ça son champ de vision, c’est sa préoccupation essentielle ».

Lionel Jospin, l’homme de la « gauche plurielle », intervient rarement dans le débat public. « Jospin c’est la gauche d’avant. On pourrait demander à Raphaël Glucksmann s’il a prévu de distribuer des tracts avec François Hollande aussi », a ironisé mercredi le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard. Jean-Luc Mélenchon, qui a été ministre sous Lionel Jospin, utilise pour sa part souvent un ton laudatif pour parler de son ancien Premier ministre.