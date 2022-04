Election présidentielle : l'abstention sera-t-elle le premier parti de France lors du premier tour ?

Selon un sondage Odoxa pour Le Figaro, 27,4% des Français pourraient ne pas se rendre aux urnes ce dimanche 10 avril.

Alors que la campagne électorale s'achève, l'incertitude demeure sur l'ampleur du taux d'abstention à l'occasion du scrutin présidentiel du 10 et 24 avril. D'après une nouvelle étude de l'Institut Odoxa pour Le Figaro, 27,4% des Français pourraient ne pas aller voter ce dimanche lors du premier tour. Ce taux d'abstention serait proche du niveau historique mesuré lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2002.

Le plus haut niveau d'abstention pour un premier tour avait en effet été enregistré en 2002 avec 28,4%.

Malgré un regain de participation pour le scrutin de 2007, l'abstention n'a cessé de progresser lors des deux présidentielles qui ont suivi, jusqu'à atteindre 22,2 % en 2017.

D'après les enseignements de cette enquête Odoxa, l'abstention pourrait être la plus forte chez les sympathisants de gauche, à commencer par ceux du PS (27,8%), de la France insoumise (27,5%) et d'EELV (20,6%).

Les électeurs proches de La République en Marche sont ceux qui se mobiliseront le plus (12,5% d'abstentionnistes estimés).

L'abstention toucherait davantage les jeunes. Selon les données de l'Institut Odoxa pour Le Figaro, 40% des 18-24 ans et 34% des 25-34 ans pourraient s'abstenir ainsi que 20% des 65 ans et plus.

Les habitants des foyers les plus modestes sont les plus susceptibles de ne pas aller voter dimanche (41% contre 16% des membres des foyers les plus aisés).

L'incertitude domine également chez les électeurs, selon cette enquête.

29% des Français qui affirment être certains d'aller voter ne savent pas encore pour quel candidat ils voteront ou sont susceptibles de changer d'avis. Parmi ces électeurs qui se posent encore des questions, les électeurs les plus indécis sont les sympathisants du PS (57%) et d'EELV (46%).

Plus de six sondés sur dix (62%) ne s'intéressent pas ou peu à ce scrutin.

D'après Odoxa, 12% des Français ne savent pas que le premier tour se tient ce dimanche.

