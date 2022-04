Election présidentielle : Jean Lassalle demande « pardon » après l’annulation des résultats dans sa commune

Jean Lassalle se prépare à voter pour le second tour de l'élection présidentielle française dans un bureau de vote de Lourdios-Ichère, dans le sud-ouest de la France, le 24 avril 2022.

Le député béarnais, candidat à la dernière élection présidentielle, a publié un message sur les réseaux après l’annulation des suffrages exprimés de Lourdios-Ichère suite à son geste lors du second tour du scrutin.

Le député Jean Lassalle avait fait filmer en direct son abstention, au second tour de la présidentielle, le 24 avril, dans son bureau de Lourdios. Cette séquence, diffusée sur les réseaux sociaux, a conduit à une sanction du Conseil constitutionnel qui a fait annuler, ce mercredi 27 avril, le résultat de l’élection dans sa commune.

Jean Lassalle s'est excusé, déplorant « le plus grand déshonneur » qu'ait connu le village selon lui.

Le député des Pyrénées-Atlantiques avait refusé de glisser son bulletin dans l'urne, affirmant réaliser là « l'un des actes les plus importants ». Mimant le geste du vote, il s'était ensuite ravisé et avait glissé son « bulletin blanc » dans sa poche, se déclarant « abstentionniste devant l'urne ». Le geste aura donc valu aux habitants du village de voir leurs suffrages annulés par le Conseil Constitutionnel. Ce jeudi, Jean Lassalle s'est finalement excusé dans une lettre adressée à Laurent Fabius, président du Conseil Constitutionnel, et publiée sur les réseaux sociaux :

« Je demande pardon [...], à l'ensemble des citoyens de la commune, pour le plus grand déshonneur qu'ils ont à essuyer, à cause de moi, depuis que la commune existe. Je le ferai personnellement auprès de chacun d'entre eux ».

L'ancien candidat se dit même prêt à « répondre de (son) acte et à en payer les éventuelles conséquences prévues par la loi : peine de prison, retrait de mes droits civiques, amendes... », pour peu que le Conseil lève ses sanctions contre le village béarnais dont il a été maire pendant quatre décennies, « qui n'y est strictement pour rien ». Il appelle aussi les Sages à « faire engager sans délai les poursuites pénales » évoquées.

L'autorité lui reprochait de ne pas avoir respecté la période de réserve en vigueur jusqu'à 20 heures dimanche, mais estimait aussi dans son rapport que le message de Jean Lassalle « été de nature à altérer la sincérité du scrutin dans cette commune », compte tenu de « sa notoriété à Lourdios-Ichère et de sa qualité de député et d'ancien maire ».

D'après les résultats du ministère de l'Intérieur, 80,15% des habitants du village inscrits sur les listes électorales avaient voté lors du second tour. Les 90 suffrages exprimés avaient donné la faveur au président réélu Emmanuel Macron, à 57,78%. Jean Lassalle, qui avait remporté plus d'un million de voix et 3,13% des suffrages lors du premier tour sous l'étiquette de son mouvement Résistons!, avait quitté ses fonctions de maire en 2017.