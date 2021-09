« Nous ne sommes pas inquietés par la perspective d'une candidature d'Eric Zemmour, dit Philippe Olivier, député européen et conseiller spécial de Marine Le Pen. cité par le quotidien Les Echos.

"Des candidats en marge de Marine Le Pen, il y en a toujours eu, et ils ont toujours fini entre 3 et 7 % au premier tour de la présidentielle. Il a un discours plus radical et développe une vision apocalyptique, et les Français ne veulent pas de ça. La route est encore longue pour lui et quand il aura perdu sa tribune quotidienne sur CNews, il aura plus de mal à exister" ajoute Philippe Olivier.

Mais dans sa course à l'Elysée, la présidente du Rassemblement national (RN) a un « caillou dans la chaussure », comme l'a dit jeudi matin sur BFMTV Louis Aliot, l'un de ses proches : ce caillou s'appelle Eric Zemmour.

Mais certains compagnons de route de la présidente du RN font ouvertement part de leurs inquiétudes. Comme Gilbert Collard, qui a estimé qu'Eric Zemmour était une « menace ». Il pourrait empêcher Marine Le Pen d'accéder au second tour, alors qu'elle est victime d'une certaine forme d'usure ajoutent Les Echos.