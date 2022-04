Election présidentielle : Emmanuel Macron arrive en tête au premier tour devant Marine Le Pen

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle.

Les résultats du premier tour de l’élection présidentielle ont été communiqués à 20h. Emmanuel Macron devance Marine Le Pen lors du premier tour de l’élection présidentielle.

Emmanuel Macron arrive en tête avec 28,6 % des voix, devant Marine Le Pen (24,4 %), selon les premières estimations des résultats du premier tour.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont donc qualifiés pour le second tour de l’élection présidentielle avec, respectivement 28,6% et 24,4%, selon les estimations d’Ifop-Fiducial.

Jean-Luc Mélenchon est troisième avec 20,1%, suivi par Éric Zemmour (7,2%), Valérie Pécresse (5,0%), Yannick Jadot (4,4%), Jean Lassalle (3,3%), Fabien Roussel (2,7%), Nicolas Dupont-Aignan (2,3%), Anne Hidalgo (2,1%), Nathalie Arthaud (0,8%) et Philippe Poutou (0,7%).

Le président sortant est arrivé largement en tête de ce premier tour et retrouvera sa rivale de 2017 le 24 avril, lors du second tour.

Une deuxième campagne débute en vue du second tour qui se déroulera le 24 avril prochain.