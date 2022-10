Election présidentielle au Brésil : Lula bat Bolsonaro d'une courte tête

Lula

Le dirigeant de gauche Luiz Inacio Lula da Silva a été élu dimanche pour un troisième mandat à la tête du Brésil, distançant d'une très courte tête le président sortant Jair Bolsonaro souligne Le Figaro.

"Le président élu a obtenu 50,90% voix contre 49,10% pour Bolsonaro, soit un peu plus de deux millions de voix d'avance sur 156 millions d'électeurs. Il s'agit de l'élection la plus serrée de l'histoire du Brésil depuis le retour de la démocratie en 1985, après vingt-et-un an de dictature militaire, illustrant l'implantation du bolsonarisme, appelé à survivre à la défaite de son chef."

"Lula retrouve le palais présidentiel du Planalto douze ans après avoir quitté le pouvoir. Quand il prendra ses fonctions, le 1er janvier, il sera à 77 ans le plus vieux président de l'histoire du Brésil. Il a déjà annoncé que cette sixième candidature sera la dernière. «Maintenant, je veux voter pour d'autres», a-t-il dit dimanche".