Dix personnes sont mortes dans un accident de la route à Assouan, en Egypte.

Un car qui transportait des touristes est entré en collision ce mercredi matin avec une voiture sur une route en Egypte. Dix personnes (quatre Français, un Belge et cinq Egyptiens) ont été tuées ce 13 avril dans un accident de car à Assouan, dans le Sud de l’Egypte, a indiqué le gouverneur.

Suite à cet accident, 14 autres personnes ont été blessées - huit Français et six Belges - et se trouvent dans un "état stable" après avoir été hospitalisées pour "des fractures, des ecchymoses et des blessures superficielles", selon les précisions d'un communiqué.

L’accident a eu lieu tôt le matin. Le car qui transportait les touristes est entré en collision avec une voiture sur la route qui mène aux temples d’Abou Simbel.

Selon les statistiques, 7.000 personnes ont été tuées en Egypte dans des accidents de la circulation en 2020.