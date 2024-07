Éducation : près de 3 200 postes n'ont pas été pourvus aux concours d'enseignants du public et du privé

Ces chiffres confirment une crise persistante de recrutement des enseignants et suscitent des inquiétudes pour la rentrée scolaire à venir.

La rentrée scolaire prochaine pourrait s'annoncer difficile. Presque 3 200 postes n'ont pas été pourvus cette année aux concours enseignants du public et du privé, d’après des chiffres publiés par le ministère de l'Éducation nationale, ce lundi 8 juillet.

Sur 27 589 postes ouverts en 2024 (23 696 dans le secteur public et 3 893 dans le privé sous contrat), 3 185 n'ont pas été pourvus. C'est un chiffre qui confirme une crise persistante de recrutement des enseignants et qui suscite des inquiétudes pour la rentrée à venir de septembre.

Pour être précis, dans le public, le nombre de postes qui n'ont pas trouvé preneurs s'élève à 1 350 dans le premier degré (écoles maternelles et élémentaires) et 1 575 dans le second degré (collèges et lycées), d’après les chiffres du ministère. Dans le privé, 260 postes restent vacants. Pour le premier degré, les chiffres du ministère sont inférieurs à ceux du principal syndicat du primaire, la FSU-Snuipp, qui avait estimé, début juillet, 1 583 postes non pourvus (dont 670 dans l'académie de Créteil, 692 dans celle de Versailles et 174 en Guyane, hors concours supplémentaires).

Selon un comptage de l'AFP, qui a compilé les résultats publiés sur la plateforme Cyclades du ministère, le nombre de postes non pourvus est également supérieur : 1 582 dans le premier degré public (hors Polynésie, concours supplémentaires pour Créteil et Versailles, concours internes exceptionnels et premiers concours internes, hors recrutement sur les listes complémentaires).