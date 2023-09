Education nationale : 13.500 élèves sont toujours sans affectation au lycée

Des lycées avec leur professeur dans une salle de classe.

Alors que la rentrée des classes a été marquée par de nombreuses mesures annoncées par Gabriel Attal, 13.500 élèves sont toujours sans affectation au lycée, selon des informations de France Info et du Parisien.

Les deux tiers de ces jeunes attendent une affectation en lycée professionnel.

Ces chiffres ont été communiqués par la Défenseure des droits. Ils proviennent directement du ministère de l'Éducation nationale.

9.000 lycéens de plus étaient sans affectation à la fin du mois d'août, ajoute le ministère de l'Éducation. Selon France Info, plus de 15.000 élèves étaient dans cette situation à la même période l'an dernier, d’après des données du ministère de l’Education nationale.

Ces jeunes lycéens en attente viennent de déménager et attendent une affectation. Dans d’autres cas, il s’agit d’élèves non-francophones qui attendent une évaluation de leur niveau de français avant d'être affecté dans un lycée. Et il y a également les élèves qui ont refusé leur première affectation et attendent une autre proposition.

Les rectorats sont activement mobilisés sur ces dossiers. Des mises à jour quotidiennes sont effectuées vis-à-vis des places disponibles.

Le ministère de l'Education nationale est mobilisé pour que la situation se règle rapidement.