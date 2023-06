Education : Le ministre de l'éducation Pap Ndiaye annonce une heure de sensibilisation sur le harcèlement

Alors que le sujet a été largement mis au premier plan médiatique par le suicide de la collègienne Lindsay, dans le Pas-de-Calais, le ministère de l'Education a annoncé, dimanche 11 juin, l'instauration une heure obligatoire de sensibilisation sur "le harcèlement et réseaux sociaux "pour tous les collégiens de France cette semaine". Le ministre de l’éducation nationale, Pap Ndiaye a promis de renforcer la lutte contre ce fléau, particulièrement ravageur pour des adolescents alors que les réseaux sociaux envahissent l'intimité des plus jeunes, au point de faire de la lutte contre le harcèlement la "priorité absolue" de la rentrée 2023.

"Cette heure sera l’occasion de rappeler la manière dont l’usage des réseaux sociaux peut accentuer les phénomènes de harcèlement" et "de souligner la responsabilité de chacun » dans l’usage de ces réseaux, selon le ministre, qui a demandé aux directions des 7 000 collèges concernés d’organiser cette intervention "en lien avec les équipes éducatives".

Le cas Lindsay qui soulève l'indignation n'est pourtant pas une première : En janvier déjà, un enfant de 13 ans, Lucas, s’était suicidé dans les Vosges. La famille avait alors mis en lumière des faits de harcèlement répétés, avec une connotation fortement homophobe de la part de camarades de classe et d'établissement.

En plus du dispositif à destination des élèves, et alors que le personnel du collège de Lindsay est accusé d'inaction voire de cécité sur l'affaire, Pap Ndiaye a annoncé vouloir impulser une dynamique sur la gestion des cas de harcèlement par le personnel éducatif. Une réunion en visionconférence avec 14 000 chefs d’établissement, inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) et recteurs est prévue, pour "rappeler l’ensemble des leviers à leur disposition" et "recueillir leurs remontées de terrain", a précisé le ministère dans un communiqué.