Edouard Philippe, en tête, devance Nicolas Sarkozy dans le classement des personnalités politiques aux yeux des sympathisants de droite

Edouard Philippe

Auprès des sympathisants de droite, Edouard Philippe devient la personnalité politique préférée (74%, +4), suite à la forte baisse enregistrée par Nicolas Sarkozy (65%, -10). François Baroin est 3e (60%, -6) et devance Valérie Pécresse en forte hausse ce mois-ci (59%, +7, après -6 le mois d'avant) selon les résultats mensuels de l'observatoire politique réalisé par Elabe pour « Les Echos » et Radio classique.

Edouard Philippe domine toujours le classement des personnalités politiques (54%, =), et devance Nicolas Hulot (47%, -1) et Roselyne Bachelot qui enregistre un recul important de sa popularité (38%, -7). Olivier Véran (35%, +2), Bruno Le Maire (32%, -2) et Jean-Yves Le Drian (30%, +1) complètent le classement.