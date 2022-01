Economie : Les femmes nord-coréennes paient un lourd tribut face à la politique de Kim Jong-un

La rédaction du Financial Times a enquêté sur l'émancipation économique des femmes en Corée du Nord.

Alors que l'économie de la Corée du Nord et le système de rationnement alimentaire dirigé par l'Etat s'étaient effondrés à la suite de la disparition de l'Union soviétique, entraînant une famine qui aurait tué des millions de personnes, les femmes nord-coréennes ont occupé un rôle majeur lors des dernières décennies. Certaines d’entre elles cherchaient parfois un mari politiquement connecté afin de compenser leur propre statut modeste dans la société patriarcale nord-coréenne. Le système de castes politique du pays a été un frein pour des générations entières de femmes.

La rédaction du Financial Times a enquêté sur l'émancipation économique des femmes dans ce pays et cite notamment le témoignage de Seol Song-a, une transfuge nord-coréenne qui vit désormais en Corée du Sud.

Seol Song-a – qui a fait défection il y a une dizaine d’années – était l'une des milliers de femmes nord-coréennes à développer une entreprise au marché noir (une usine de confiserie), comblant le vide laissé par un Etat en faillite. Avec le temps, une nouvelle classe d'entrepreneurs (dont une majorité de femmes), a entraîné le développement des marchés, permettant de nourrir la société nord-coréenne et remettant en cause les rôles traditionnels des sexes dans le processus.

Au moment où Kim Jong-un a imposé un verrouillage extrême en janvier 2020 en réponse à la pandémie de Covid-19, les femmes dominaient une économie informelle estimée à plus de 70% des revenus des ménages du pays.

Malgré leur pouvoir et leur influence sociale, les femmes nord-coréennes restent vulnérables aux attitudes sociales antédiluviennes et aux prédations de l'Etat, selon des experts qui ont mené de nombreux entretiens avec des personnes ayant fui le pays. Privées de statut social et politique, même les femmes capables d'acquérir de gros capitaux dépendent de la « protection » des fonctionnaires masculins et des membres de leur famille.

Le régime, craignant des troubles au milieu des pénuries alimentaires chroniques, s'apprête à réaffirmer le contrôle de l'État sur les domaines mêmes de l'économie informelle dominés par les femmes.

Dans un pays où il n'y a officiellement pas de chômage et où tous les citoyens se voient attribuer des rôles par l'Etat, les femmes qui ne sont pas enregistrées comme femmes au foyer ont tendance à être confinées à certains secteurs de l'économie tels que la santé, l'éducation ou le commerce de détail. Celles qui travaillent dans d'autres secteurs sont pour la plupart affectées à des rôles de back-office ou de secrétariat dans des institutions publiques majoritairement dirigées par des hommes, ou obligées de faire des travaux pénibles pour abattre des arbres, construire des routes ou travailler sur des chantiers de construction dans des zones où il y a pénurie de travailleurs masculins.

De nombreuses femmes en Corée du Nord se sont lancées dans le commerce simplement pour aider leur famille à survivre. D'autres ont formé l'épine dorsale d'une nouvelle classe d'entrepreneurs. Dans certains cas, cela a provoqué des tensions avec les conjoints masculins, les femmes devenant les principaux soutiens de famille.

En 2020, il y avait au moins 436 marchés officiels en Corée du Nord, chacun avec jusqu'à 20.000 stands exploités exclusivement par des femmes et générant environ 56,8 millions de dollars de revenus par an pour le gouvernement, selon le Center for Strategic and International Studies de Washington.

Alors qu'elles sont devenues les moteurs de cette activité populaire, les femmes nord-coréennes sont de plus en plus ciblées par l'État.

Comme elles sont plus susceptibles que les hommes de se livrer à une activité économique mobile illégale ou semi-légale, les femmes nord-coréennes sont plus susceptibles de se retrouver à la merci des autorités dans un pays où l'exploitation sexuelle est monnaie courante, selon les personnes ayant quitté la Corée du Nord.

Une commission d'enquête de l'ONU sur les droits de l'homme en Corée du Nord en 2014 a accusé « des agents qui surveillent le marché, des inspecteurs de trains et des soldats » d'avoir « commis des actes d'agression sexuelle sur des femmes dans des espaces publics ».