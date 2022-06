Droite : Laurent Wauquiez serait-il l'homme providentiel ?

Laurent Wauquiez

Depuis l'onde de choc du second tour des législatives, Laurent Wauquiez consulte sous le sceau du secret des ténors de LR – il a vu ce mercredi Michel Barnier et Bruno Retailleau – qui le pressent de prendre enfin son risque et de récupérer les commandes du parti lors du congrès attendu à l'automne. selon Le Point qui lui consacre un long article

"« Malheureusement, tu n'as pas le choix », lui a intimé Brice Hortefeux, l'un de ses plus actifs partisans. « Est-ce qu'il peut rester dans l'ombre alors que le parti va être dans la lumière ? » fait valoir ce sarkozyste historique. « Laurent, c'est la seule solution. Il faut y aller maintenant », lui a signifié, sur le ton de l'urgence, un haut responsable LR."

"Le brutal résultat des législatives – inespéré pour LR – le place au pied du mur alors que Wauquiez ambitionne de porter les couleurs de son camp à la prochaine présidentielle".

"Il faut remarquer que 19 des 64 députés LR élus aux législatives l'ont été dans sa région, qui peut même se targuer d'avoir conquis de nouveaux sièges. « En comptant ses autres soutiens, il pèse un tiers du groupe », calcule un proche. Sans compter que le nouveau patron des députés LR élu ce mercredi, Olivier Marleix, est l'un de ses proches et homme de confiance". ajoute Le Point

"L'homme, au risque de se répéter, veille au moindre détail, concentré vers son but : succéder à Emmanuel Macron. Car Wauquiez, aux dires de ses partisans, malgré les épreuves et les renoncements, en dépit de sa traversée du désert, n'a pas changé. Jean-Pierre Raffarin, qui l'a beaucoup côtoyé, prévenait il y a quelques mois, quand l'hypothèse de son retour n'était encore qu'un bruit sourd à droite : « Méfiez-vous, c'est un fauve. »"