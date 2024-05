Dora Moutot et Marguerite Stern portent plainte contre une collaboratrice de l’insoumise Mathilde Panot

Dora Moutot et Marguerite Stern

Dora Moutot et Marguerite Stern ont décidé de porter plainte contre Nina Séron-Abouelfadil, mais aussi contre X, seulement un mois après la publication de leur ouvrage Transmania, une enquête sur « les dérives de l'idéologie transgenre ». En cause : « Une accumulation de menaces de mort qu’elles ne veulent plus subir », explique à nos confrères du Figaro leur avocat, Louis Cailliez.

« Aujourd’hui, elles ont peur durant leurs déplacements, leurs conférences sont perturbées et elles ne comptent plus les appels au meurtre. La coupe est pleine », affirme Me Louis Cailliez.

Les deux auteurs ont donc décidé de porter plainte contre Nina Séron-Abouelfadil, collaboratrice parlementaire de la députée insoumise Mathilde Panot et conseillère municipale de Vitry-sur-Seine, mais aussi contre X.

Lors de manifestations « contre la transphobie » les 4 et 5 mai derniers, des phrases telles que « Dora Moutot au fond du Rhin! » ou « les transphobes au feu et Stern au milieu ! » ont été scandées. Nina Séron-Abouelfadil a republié le 5 mai une image du cortège parisien dans un post en reprenant la phrase « TERFs au bûcher ! ». (TERF signifie trans exclusionary radical feminist, féministe radicale excluant les personnes trans, ndlr).

Un appelle « au meurtre d'autres femmes » pour Dora Moutot. La collaboratrice de Mathilde Panot s’était défendue, en publiant à nouveau sur X : « Il faut se calmer, je n'ai jamais appelé au meurtre, je blaguais comme le montre la juxtaposition avec un emoji "peace". Par contre ce qui est pas drôle c le harcèlement de ces militantes transphobes. Harcelement qui tombe sous le coup de la loi, comme leurs propos transphobes ».

Dora Moutot et Marguerite Stern ont également décidé de porter plainte contre X pour divers propos menaçants tenus par des manifestants, affirme Me Louis Cailliez, qui assure avoir en sa possession de nombreux « éléments à apporter au parquet, telles que des images ou des vidéos ».