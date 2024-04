Don de sang : près de 180.000 rendez-vous restent à pourvoir en avril avant les jours fériés de mai

Un don de sang (illustration)

L’organisation tire la sonnette d’alarme. L’Établissement français du sang lance ce mardi 9 avril un appel : 179.000 rendez-vous pour un don de sang sont à pouvoir dans toute la France jusqu'à la fin du mois d’avril.

En cause : le mois de mai est « une période sensible pour l’EFS ». En effet, « les nombreux jours fériés qui le composent sont autant de jours de collecte en moins », fait savoir l’établissement. « Dans le même temps, les patients seront toujours transfusés, entraînant mécaniquement une diminution de notre niveau de réserve en produits sanguins », explique dans un communiqué Hervé Meinrad, directeur de la collecte et de la production à l’EFS. Ainsi, l'EFS indique que le week-end de Pâques au début du mois a entraîné « 10.000 poches qui n'ont pas pu être collectées ».

De plus, le niveau de dons doit rester constant et régulier car les prélèvements ont une durée de vie limitée : 7 jours pour les plaquettes et 42 pour les globules rouges. Raison pour laquelle l’organisme souhaite « capitaliser sur le mois d’avril pour augmenter ce niveau ». En mai, « nous estimons que les jours fériés de mai nous priveront de 20.000 dons », souligne Hervé Meinrad.

Chaque année, les dons de sang permettent de soigner un million de personnes en France. Pour cela, 10.000 dons sont nécessaires par jour. En outre, ils peuvent être utilisés dans le cadre de situations d'urgence, par exemple pour les hémorragies lors d'un accouchement ou d'un accident, ou encore pour la fabrication de médicaments.