Dissolution : les chefs de la droite se réunissent pour trancher la stratégie des Républicains

Eric Ciotti, François-Xavier Bellamy, Bruno Retailleau et Gérard Larcher à Paris le 24 janvier 2023.

À la suite du scrutin européen qui a placé le Rassemblement National en tête avec 31,47% des suffrages, Emmanuel Macron a immédiatement annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour Les Républicains, pris de court, l’heure est désormais à l’organisation et à la préparation d’une campagne à laquelle personne ne s’attendait.

Selon les informations du Figaro, les chefs de la droite se réunissent de façon informelle ce lundi après-midi à 17h30 pour trancher la stratégie du parti à l’approche des élections législatives anticipées. Le patron des LR, Éric Ciotti, le chef de file des sénateurs LR, Bruno Retailleau et son homologue à l’Assemblée nationale, Olivier Marleix, ainsi que le président de la Haute Chambre, Gérard Larcher, doivent se retrouver au Sénat.

Plusieurs stratégies se dessineraient. Trouver un trouver un accord dès maintenant avec le camp présidentiel ? « Mais ils sont de moins en moins », indique une source. « Ensuite, il y a ceux qui pensent qu’il ne faut rien faire avant le premier tour, rester autonome et négocier après les désistements ». Arrivent ensuite « ceux qui pensent au 3e tour : faire campagne de manière autonome et jusqu’au bout, et voir s’il y a un intérêt à s’allier avec la macronie... Ou avec Bardella ». Un observateur résume ainsi : « C’est la loi de la jungle. Ce qui comptera le plus, ce n’est pas le conseil stratégique de la droite mais l’instinct de survie des candidats LR soumis à la réalité électorale de leur circonscription ».