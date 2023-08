Disparition d'Emile : l'enquête s'élargit à de potentioels faits "d'enlèvement et séquestration"

Alors que les enquêteurs font tout pour retrouver le petit garçon de deux ans et demi qui avait disparu le 8 juillet dernier au hameau du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) alors qu'il se trouvait chez ses grands-parents, l'enquête est élargie à la possibilité d'un enlèvement et d'une séquestration, hypothèse jusque là rejetée.

Plus d'un mois et demi après la disparition d'Émile au Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) et devant une enquête qui piétine, celle ci vient d'être élargie aux chefs d'"enlèvement, arrestation, détention et séquestration de mineur", selon BFMTV confirmant une information du Parisien.

Ce changement de cadre juridique, décidé en juillet par le parquet d'Aix-en-Provence, permet de procéder notamment à des mesures de garde à vue et d'éventuels déferrements mais n'est pas dû à une avancée de l'enquête. Ces procédures n'étaient pas envisagée dans le cadre initial, les enquêteurs ayant longtemps douté de la possibilité d'un enlèvement, de par la situation très isolée du Haut-Vernet ainsi que l'absence de tout indice allant en ce sens. La piste privilégiée a longtemps été celle d'un égarement de l'enfant, jamais retrouvé malgré les battues.

Une enquête en flagrance avait été initialement ouverte le 8 juillet, le jour même de la disparition du petit garçon de deux ans et demi, aperçu la dernière fois jouant seul dans le jardin de ses grands-parents. Devant le peu d'éléments et l'impossibilité de retrouver sa trace, une information judiciaire avait été ouverte le 18 juillet dernier pour "recherche des causes de la disparition" par le procureur de Digne-les-Bains, Rémy Avon après une enquête préliminaire. Devant l'émoi nationale provoqué par cette disparition, deux juges d'instruction du pôle d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, avaient été co-saisies afin de poursuivre l'enquête initiale.

Jusqu'à présent, au delà de fouilles dans les maisons du hameau et aux alentours, aucun suspect ne semble avoir émergé, et aucune garde à vue n'ont eu lieu dans cette affaire. D'importants moyens de recherches ont été mobilisés dans la commune du Vernet et dans son hameau, avec des drones, des militaires ou encore des chiens pisteurs. Les habitants du village et ses proches ont été également été entendus à plusieurs reprises, sans pour autant apporter d'éléments nouveaux.