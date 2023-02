Dîner des sommets de Laurent Wauquiez : des perquisitions ont été menées à l’hôtel de région Auvergne-Rhône-Alpes

Des perquisitions ont été menées ce mardi au sein de l'hôtel de région d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Des perquisitions ont été menées ce mardi au sein de l'hôtel de région d'Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le Parquet national financier, le 2 décembre dernier, concernant l'organisation du "dîner des sommets", selon des informations de BFM Lyon.

La région fait l'objet d'une enquête préliminaire ouverte des chefs de favoritisme, recel de favoritisme et détournement de fonds publics visant les conditions d’organisation d'un dîner fastueux.

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avait été épinglé pour l'organisation d'une soirée, organisée fin juin 2022 dans un château du Beaujolais pour 90 personnalités. Cette réception avait coûté à la région un peu plus de 100.000 euros, soit plus de 1.100 euros par convive, repas et location compris.