Didier Raoult aurait fait des essais cliniques illégaux dans l'IHU de Marseille

Didier Raoult

Vendredi, Mediapart a révélé l’existence d’une « expérimentation sauvage » sur la tuberculose. Depuis au moins 2017 et jusqu’en mars 2021, l’IHU a prescrit un traitement à base de quatre médicaments note Le Parisien.

L’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM) s’y était pourtant opposée. La raison ? Cet assemblage pourrait se révéler toxique plutôt qu’efficace.

Quelques semaines plus tôt, L’Express avait raconté que beaucoup d’autres procédures hors des clous avaient été menées ces dernières années. « Au moins quatre (d’entre elles) ne respectent pas la loi qui encadre les expérimentations sur les êtres humains », racontait l’hebdomadaire.

Didier Raoult a répondu sur Twitter : "Concernant le traitement de la tuberculose : Le pôle maladie infectieuses et tropicales communiquera prochainement sur l'ensemble des données. Les dernières "révélations" sont une tempête dans un verre d'eau."

L’AP-HM, dont dépend l’IHU, a annoncé vendredi soir par communiqué avoir lancé une enquête interne : "S’ils sont confirmés, ces manquements seraient d’une réelle gravité par leur ampleur supposée, par le temps pendant lequel ils auraient perduré, par l’implication possible de plusieurs professionnels et le cas échéant leur pleine conscience et leur volonté répétée de s’inscrire en dehors du cadre règlementaire."