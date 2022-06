Des migrants illégaux expulsés du Royaume Uni vers le Rwanda

Londres

Le gouvernement britannique a commencé à informer des migrants arrivés illégalement et des demandeurs d'asile au Royaume-Uni qu’ils seront envoyés au Rwanda souligne Le Parisien.

Un premier vol est prévu le 14 juin malgré les risques de recours, a annoncé mardi le ministère britannique de l’Intérieur.

Le Premier ministre Boris Johnson a anticipé des actions en justice de la part de groupes de défense des droits humains.

« Si nous savons que des tentatives auront lieu pour contrecarrer le processus et retarder les expulsions, je ne me laisserai pas dissuader et resterai pleinement engagée à mettre en œuvre ce qu’attend le public britannique », a déclaré la ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel.

Londres financera dans un premier temps le dispositif à hauteur de 120 millions de livres (141 millions d’euros).