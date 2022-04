Des gendarmes français sont en Ukraine pour enquêter sur des crimes de guerre

Des gendarmes et médecins légistes français à Lviv, en Ukraine

Selon Étienne de Poncins, ambassadeur de France en Ukraine, il s’agit de la « première » unité étrangère « à apporter une telle aide » à l’Ukraine. Il précise que cette équipe sera « à pied d’oeuvre dès demain ». Cette information est confirmée par les ministères français de l’Intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères, qui ont évoqué « une équipe technique du ministère de l’Intérieur chargée d’apporter son expertise en matière d’identification et de recueil de preuves aux autorités ukrainiennes ».

Dans un communiqué, les ministères précisent que cette équipe est « composée de deux médecins légistes et d’une quinzaine de gendarmes de l’Institut de recherches criminelles de la Gendarmerie Nationale (IRCGN), experts des scènes de crime et d’identification des victimes ». Ils ajoutent que « la France soutient par ailleurs la Cour pénale internationale par l’envoi de deux magistrats, dix enquêteurs, ainsi que d’une contribution financière additionnelle exceptionnelle de 500 000 euros, en plus du financement annuel qu’elle apporte à son fonctionnement régulier. »

Emmanuel Macron a précisé vendredi 8 avril que la France était en train de « rassembler les preuves » contre « des crimes de guerre des Russes » en Ukraine. Des accusations rejetées le Kremlin, qui évoque une « mise en scène ».