Des pirates informatiques auteurs d'une attaque contre l’hôpital de Corbeil-Essonnes en août dernier ont mis à exécution leurs menaces en divulguant une partie des informations de santé volées via une cyberattaque.

Parmi les données mises en ligne figurent « certaines données administratives », dont le numéro de sécurité sociale de patients, et « certaines données santé telles que des comptes rendus d’examen et en particulier des dossiers externes d’anatomocytopathologie, de radiologie, laboratoires d’analyse, médecins » indique le centre hospitalier.

Les pirates du groupe Lockbit 3.0 les hackers réclamaient une rançon de 10 millions de dollars après s’être introduits dans la nuit du 20 au 21 août dernier dans les réseaux de l’établissement. La rançon est depuis tombée à un million, mais les autorités refusent de payer. Un ultimatum avait été lancé le 12 septembre dernier pour un paiement avant le 23 septembre, sous peine de fuite massive de données selon Le Parisien.

« Néanmoins, à ce stade de l’analyse des éléments en la possession des services enquêteurs, il n’est pas possible « d’accéder facilement aux données » qui ont été volées, puis mises en ligne, a précisé le parquet de Paris

"Le plan blanc du Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) a été déclenché dimanche 21 août 2022 en raison d’une cyberattaque. Les mesures mises en place pour assurer la sécurité des patients ont pris effet rapidement grâce au professionnalisme, à la réactivité du personnel hospitalier et à la solidarité des établissements de santé franciliens. Toutes les consultations et les soins programmés en hôpital de jour restent assurés.L’activité obstétricale de l’établissement se poursuit. Le fonctionnement du bloc lourd n’est pas interrompu.Nos urgences restent ouvertes. Une orientation y est assurée.Pour les soins non urgents, notre Maison Médicale de Garde est ouverte de 9h à minuit, 7 jours sur 7." indique le site Web de l'hôpital.