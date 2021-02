Des concerts-tests auront lieu à Marseille et à Paris, en mars-avril, annonce la ministre de la Culture

Roselyne Bachelot

Invitée de LCI, lundi soir, Roselyne Bachelot a déclaré : "Je suis très optimiste pour les festivals et spectacles assis. Pour les spectacles debout, c'est plus compliqué", elle a ajouté que plusieurs "expérimentations" vont avoir lieu en mars et avril afin de trouver un modèle permettant la réouverture des lieux de spectacle malgré l'épidémie de Covid-19.

"Il y aura deux concerts-tests assis avec possibilité de se lever au Dôme de Marseille (...) ils pourraient avoir lieu dans la deuxième quinzaine de mars. Nous voulons également organiser un concert debout à l'Accord Arena de Bercy (Paris) en avril". a ajouté la ministre.

Dans Le Figaro, un médecin précisait début février les conditions de ces concerts-expérimentations à Marseille : "Les volontaires doivent être âgés entre 20 et 40 ans, sans comorbidités avérées ou pathologies qui puissent développer une forme grave du virus. L'INSERM va constituer un fichier de 2000 personnes. Il sera divisé en deux groupes de 1000 personnes. Chaque groupe assistera masqué à un concert.