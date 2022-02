Parrainage

Hier lundi, en fin de journée, une avalanche de messages quasiment identiques s'est abattue sur les réseaux sociaux. Il s'agit souvent d'une simple photographie, parfois assortie d'un commentaire élogieux pour le chef de l'État. Ce cliché montre une feuille de parrainage signée en faveur d'Emmanuel Macron remarque Le Point.

La manœuvre porte la marque des gros sabots estime Le Point : "Elle vise à installer un peu plus le caractère « naturel » de la candidature d'Emmanuel Macron, qui pourrait obtenir plus des 500 parrainages requis avant même d'avoir mis fin au faux suspense sur sa participation à la présidentielle. Une situation pour le moins originale quand d'autres, officiellement engagés dans la course à l'Élysée, peinent dans cet exercice."

"Pour lui, pour notre pays, pour nos valeurs. #5ansdeplus #avecvous2022" écrit ainsi Stéphane Travert, ancien ministre de l'Agriculture sur son compte Twitter avec en illustration une photo d'un formulaire de parrainage accompagné d'un enveloppe à l'adresse du Conseil constitutionnel.