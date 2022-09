Des associations demandent une loi pour pallier aux pannes d'ascenseurs

Ambulance

Le docteur Benhamou a rendez-vous au Sénat ce mercredi, pour parler… des pannes d’ascenseurs explique Le Parisien.

« Ces problématiques influent incontestablement sur l’accès aux soins des patients les plus fragiles mais aussi des médecins les plus fragiles, surtout dans nos quartiers où l’urbanisation est dimensionnée en hauteur », explique la généraliste installée à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

Elle fait partie d’une délégation emmenée par le collectif Plus sans ascenseur, avec l’Association des paralysés de France, entre autres, reçue par les sénateurs (LR) Thierry Meignen (Seine-Saint-Denis) et Philippe Mouiller (Deux-Sèvres).

Ils espèrent une loi, pour aider les habitants les moins mobiles à sortir de chez eux, lorsque l’ascenseur ne fonctionne plus. « Nous voulons qu’une clause sanitaire soit incluse dès lors qu’il y a un ascenseur dans un immeuble, et qu’en cas d’immobilisation, comme pour les transports en commun, une alternative soit proposée. Cette clause est nécessaire, justifiée et réalisable », martèle Fouad Ben Ahmed, fondateur du collectif et initiateur du Vertimove, la chaise motorisée qui grimpe les étages, sur laquelle on peut clipser un fauteuil roulant.