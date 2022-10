Des anciens pilotes de l'armée de l'air britannique forment des pilotes de l'armée de l'air chinoise

Dragon chinois

Une menace pour les intérêts britanniques et occidentaux

Les services de renseignement de la défense britannique s'inquiètent que l'armée chinoise essaie de recruter des pilotes en service et d'anciens pilotes de la Royal Air Force pour aider à former sa propre armée de l'air avec de généreux programmes de recrutement indique le Guardian.

Des responsables ont exprimé « leur inquiétude et leur désapprobation » à l'égard de ces projets car ils constituent « une menace pour les intérêts britanniques et occidentaux »

Une trentaine d'anciens pilotes britanniques auraient déjà profité de packages de recrutement "très généreux" proposés par la Chine pour travailler pour l'armée de l'air du pays via des tiers, dont notamment une académie de pilotage basée en Afrique du Sud.

Des chasseurs de têtes ont commencé à approcher des pilotes en service et d'anciens pilotes en 2019, mais on pense que l'effort s'est intensifié depuis la fin des restrictions pandémiques, et les personnes ciblées ne viennent pas seulement du Royaume-Uni mais d'autres pays occidentaux.