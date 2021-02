Des adultes souffrent d'effet à long terme du Covid-19, on découvre que c'est aussi le cas pour certains enfants

Enfant

Une étude italienne s'intéresse aux conséquences de la maladie sur les plus jeunes

Il y a de plus en plus de preuves que des patients adultes diagnostiqués avec un COVID-19 aigu souffrent d'un COVID long. On n'avait jusqu'à présent pas d'information sur le Covid long chez les enfants. Une étude publié dans medRxiv apporte de premiers éléments.

Une équipe italienne a évalué les symptômes persistants chez des petits patients chez qui on a diagnostiqué un COVID-19 . Plus de la moitié d'entre eux ont signalé au moins un symptôme persistant même 120 jours après le diagnostic du COVID-19, 42,6% étant gênés par ces symptômes apendant leurs activités quotidiennes.

Des symptômes tels que fatigue, douleurs musculaires et articulaires, maux de tête, insomnie, problèmes respiratoires et palpitations étaient particulièrement fréquents, comme ceux décrits chez les adultes.

Il y a donc des preuves que le COVID-19 peut également avoir un impact à long terme sur les enfants