Démantèlement d'un réseau international d'immigration irrégulière en Corse

Un réseau d'immigration irrégulière a été démantelé en Corse en « étroite coopération internationale avec les autorités sénégalaises, italiennes, espagnoles, portugaises et belges », a annoncé mardi 7 février la police aux frontières (PAF).

Après « plusieurs vagues successives d'interpellations en Corse en septembre, octobre et décembre 2022 », « trois hommes et une femme » ont été mis en examen et écroués à Ajaccio et Borgo (Haute-Corse), a indiqué la PAF dans un communiqué, précisant que 20.000 euros en espèces et 18.000 euros sur différents comptes bancaires ont été saisis.

« Un an d'enquête » a permis d'identifier « un réseau très structuré » autour d'un organisateur aidé de sa sœur, « domiciliés à Porto-Vecchio », en Corse-du-Sud. Tous deux étaient « porteurs d'une carte d'identité française et d'un passeport français » obtenus « indûment une dizaine d'années auparavant » mais sont en fait « de nationalité sénégalaise ».