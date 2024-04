Déficit : Emmanuel Macron renonce à l’idée d’un budget rectificatif et critique une nouvelle fois le gouvernement

Bruno Le Maire et Emmanuel Macron lors d'un Conseil des ministres.

Si une motion de censure devait être déposée, elle ne le sera pas sur un budget rectificatif. Selon des informations du Figaro, Emmanuel Macron a décidé de renoncer à l'idée d'un projet de loi de finances rectificative ce lundi. Le président de la République a évoqué ce sujet à l’occasion de sa présence surprise à la réunion de coordination de la majorité.

« J’entends parler de PLFR (projet de loi de finances rectificatives, ndlr). Je n’en vois pas l’intérêt. Le gouvernement doit faire les choses avec sérieux pour tenir nos objectifs. Nous n’avons pas un problème de dépenses excessives mais un problème de moindres recettes », aurait déclaré Emmanuel Macron, selon un participant à la réunion cité par la rédaction du Figaro.

Lors de cette réunion à l'Elysée, le chef de l'Etat a insisté sur la faiblesse des recettes fiscales par rapport aux dépenses.

L'option d'un projet de loi de finances rectificatif (PLFR) a donc été écartée par Emmanuel Macron.

Cette piste aurait pu permettre de répondre à la situation difficile des finances publiques, avec un déficit à 5,5% pour l'année 2023, au lieu des 4,9% prévus initialement. LQe ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé à la mi-février un vaste plan d'économies de 10 milliards d'euros pour 2024.

Un PLFR était réclamé par les oppositions de gauche et de droite. Sur les réseaux sociaux, plusieurs opposants du chef de l'Etat ont dénoncé son choix de ne pas recourir à un budget rectificatif avant l'automne.

A l’Élysée, le chef de l’État aurait prévenu que « dans les prochains jours, chacun sera responsabilisé sur ses propres dépenses ». « Il ne faut pas que ça soit la foire à la saucisse. Il faut le calme des vieilles troupes», aurait-il déclaré, en ciblant notamment les partenaires sociaux et les collectivités territoriales, selon Le Figaro.

La dégradation des comptes publics a obligé l’exécutif à annoncer 10 milliards d’euros d’économie dès cette année et « au moins 20 milliards » l’année prochaine.

Lors de la réunion, Emmanuel Macron aurait directement critiqué ses ministres :

« Le gouvernement se met dans une situation où il se prend des leçons de sérieux budgétaire matin, midi et soir par des gens qui n’ont pas voulu voter l’année dernière la réforme des retraites. (...) Si on commence à péter la confiance, c’est fini. Il n’y a rien de plus dur à gagner. Cela fait sept ans que l’on produit des résultats sur les questions (économiques). Donc on tient le cap ».