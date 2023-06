Début des épreuves écrites du brevet pour 800 000 collégiens

Les collégiens passent lundi les épreuves de français et de mathématiques, avant l'histoire-géographie et les sciences mardi.

C'est le grand jour pour quelques 860 000 collégiens qui passent les premières épreuves écrites du diplôme national du brevet (DNB), lundi 26 juin, en commençant par le français et les maths, avant de poursuivre mardi avec l'histoire-géographie et les sciences. Un communiqué du ministère annonce les chiffres de 777 214 candidats se présentent dans la série générale et 89 968 dans la série professionnelle cette année. Une partie de la notation s'effectue en contrôle continu : Au total, le brevet est noté sur 800 points dont 400 points de contrôle continu et 400 points d'épreuves finales (français, mathématiques, histoire-géographie, sciences et oral). La moyenne stricte est nécessaire pour le décrocher, soit au moins 400 point.

Les deux épreuves du jour, le Français et les Mathématiques, se déroulent sous une forte pression : la France subit depuis quelques années un décrochage par rapport à d'autres pays sur la maîtrises de la langue et des acquis basiques en mathématiques, au point de nourrir un sentiment de plus en plus partagé de chute du niveau. Ensuite, lors d'une deuxième journée d'examens, les candidats s'attaqueront aux écrits d'histoire-géographie et de sciences (physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie). Par ailleurs, les collégiens doivent passer une épreuve orale de 15 minutes, sur une période allant de mi-avril à la fin des épreuves écrites, avec pour objectif principal d'évaluer la qualité de l'expression orale des candidats, qui choisissent leur sujet. L'éventail est possibilité est large, comme l'histoire des arts (présentation d'une œuvre picturale), un parcours éducatif (oral de stage notamment) ou un enseignement pratique interdisciplinaire (projet mêlant plusieurs matières), organisé par les enseignants.

"Tous mes vœux de réussite aux plus de 800 000 candidats au diplôme national du brevet qui commencent ce matin leur épreuve de français !", a publié sur ses réseaux le ministre de l'Education nationale. Nul doute que les résultats seront longuement étudiés. En ce début d’année 2023, Pap Ndiaye, le ministre de l’Education nationale, déplorait la baisse du niveau des élèves, en orthographe notamment. "On a fait faire la même dictée à des élèves de CM2 en 1987 et aujourd’hui. En 1987, les élèves faisaient dix fautes, aujourd’hui, ils en font 20", a déploré le ministre.