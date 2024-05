Débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella : le coup de gueule de François-Xavier Bellamy contre France 2

« Qu’est-ce qui vous permet de les avoir invités, eux ? Les sondages, les intentions de vote ? », s'interroge François-Xavier Bellamy

Jeudi soir, le Premier ministre a débattu pendant 75 minutes avec le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Une longue histoire d’opposition, illustrée une fois de plus lors de ce débat sur France 2.

François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains pour le scrutin du 9 juin, invité à « commenter » le face-à-face, a fait part de son agacement. « J’ai hésité à venir ce soir, a commencé l’eurodéputé. Ce qui s’est passé est le signe d’une crise démocratique assez profonde, qui se révèle dans la mise en scène à laquelle nous avons assisté », a-t-il affirmé. « Qu’est-ce qui vous permet de les avoir invités, eux ? Les sondages, les intentions de vote ? », interroge-t-il, face à Caroline Roux.

« On nous a fait le coup tellement de fois, 2017, Macron-Le Pen, 2019, 2022, et 2024 à nouveau, on va nous dire que c’est le sujet. Rien ne justifie que ce soir le service public mette en scène ce débat, ni les sondages et surtout pas la réalité du débat européen », abonde-t-il, avant de conclure « la vérité est que plus de la moitié des Français ne se reconnaît pas dans le débat qui vient d’avoir lieu, ces Français ne sont pas invités à commenter un match qu’on a écrit à l’avance ».