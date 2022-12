Marks & Spencer pénurie rayon alimentation

Les gestionnaires d'actifs soulignent que la chaîne d'approvisionnement britannique est devenue de plus en plus dépendante de travailleurs venant de l'extérieur de l'UE

De gros investisseurs gérant plus de 900 milliards d'actifs estiment que les entreprises agro-alimentaires britanniques exposent les travailleurs immigrés à des risques d'abus, et de travail forcé dans les fermes britanniques écrit TodayUKNews

Ces gestionnaires d'actifs, comme Schroders, Sarasin & Partners et Quilter Cheviot, ont averti que la chaîne d'approvisionnement britannique est devenue de plus en plus dépendante de travailleurs venant de l'extérieur de l'UE depuis le Brexit et la guerre en Ukraine, dont beaucoup travaillent pour rembourser leurs dettes après avoir été facturés des frais de recrutement exhorbitants par des agences dans leur pays d'origine. Des militants ont également signalé des logements dangereux, des employeurs menaçant les travailleurs d'expulsion et des ouvriers se rendant compte qu'ils sont effectivement dans l'impossibilité de quitter leur emploi.

Rien n'indique que les entreprises elles-mêmes, qui comprennent des supermarchés et des groupes hôteliers dans lesquels des investisseurs détiennent des actions, emploient sciemment du travail forcé.

Ces avertissements s'ajoutent au débat sur la manière dont le Royaume-Uni devrait faire face à une pénurie croissante de main-d'œuvre agricole. Des dizaines de millions de livres de produits frais ont été abandonnés et ont pourri dans les champs pendant l'été. .