Dans tous les départements d'outre-mer sauf dans le Pacifique, Marine Le Pen est arrivée en tête

Marine Le Pen

Le vote des outre-mer, au premier tour et, plus encore, au second tour, où Marine Le Pen est arrivée largement en tête en rassemblant près de 60 % (58,27 %) des suffrages, a constitué, plus qu’une surprise, un électrochoc. Comment, dans un département comme la Guadeloupe, par exemple, où, il y a trente-cinq ans, Le Pen père était même empêché d’atterrir, 69,6 % des votes ont-ils pu se porter sur sa fille ? s'interroge Le Monde.

Dans tous les départements et collectivités d’outre-mer, hormis celles du Pacifique, la candidate du Rassemblement national devance le président sortant, Emmanuel Macron, alors que, traditionnellement, ceux-ci sont plutôt « légitimistes » et ont tendance à pencher en faveur du pouvoir en place. Ce vote ultramarin, nécessairement, interroge continue Le Monde.

Emmanuel Gordien, est virologue à l’hôpital Avicenne, à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Ce Guadeloupéen, également engagé sur la mémoire de l’esclavage, était récemment en mission aux Antilles, pour plaider en faveur de la politique de vaccination contre le Covid-19, rejetée par une grande partie de la population antillaise.

M. Gordien évoque des « comportements paradoxaux », accentués par « les réseaux sociaux, qui constituent le principal moyen d’information aux Antilles et propagent 99 % de “fake news” ». « L’incompréhension devient totale, il ne faut pas chercher à y trouver une rationalité, il faut essayer de comprendre ce qui se passe en dessous »