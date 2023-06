Cuba : Inondations meurtrières, des milliers de déplacés

Depuis jeudi, des ponts, des routes et des systèmes d'égouts ont été endommagés par les pluies tandis que des trains partant en direction de l'est depuis La Havane ont été annulés, ont fait savoir les autorités.

Cuba fait face à des intempéries meurtrières. Trois personnes sont mortes en raison des fortes pluies qui se sont abattues dans l'est et le centre de l'île. Les dégâts matériels sont importants et les évacuations se comptent en millers selon les autorités. « Les dégâts sont considérables au niveau des habitations, des routes et dans le secteur agricole. Le travail pour protéger et évacuer les familles se poursuit », a déclaré le président Miguel Diaz-Canel sur son compte Twitter.

Les précipitations, débutées jeudi, se sont atténuées lundi, mais des opérations de secours se poursuivent dans plusieurs provinces de l'est de l'île (Holguin, Camagüey, Granma, Santiago de Cuba et Las Tunas) ainsi que dans la province de Sancti Spiritus, au centre du pays. Des images diffusées par les médias cubains montrent de vastes zones inondées et des personnes ayant de l'eau jusqu'à la taille. Cette situation serait liée à la présence d'une dépression sur le golfe du Mexique, selon l'Institut météorologique cubain.

Les autorités du Granma avaient fait part vendredi de la mort par noyade d'un homme de 60 ans tandis que la défense civile de Camagüey rapportait lundi dans un communiqué qu'un homme de 56 ans a été retrouvé mort au niveau d'un barrage et que le décès d'un autre homme, âgé de 67 ans, fait l'objet d'une enquête. Dans le Granma, près de 7500 personnes ont été évacuées de leur domicile tandis que dans la province de Las Tunas quelque 700 hectares de cultures ont été ravagés.

Miguel Diaz-Canel a appelé la population à « demeurer extrêmement prudente » car « les pluies n’ont pas cessé et le danger » est toujours présent. "Nous allons nous relever, personne ne sera oublié", a-t-il promis dimanche.