Crise ukrainienne : face-à-face crucial entre Antony Blinken et Sergueï Lavrov ce vendredi à Genève

Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, se serrent la main avant leur rencontre du 21 janvier 2022 à Genève.

Les chefs de la diplomatie américaine et russe se sont rencontrés dans l'objectif de désamorcer la crise. Les Etats-Unis soupçonnent Moscou de vouloir envahir l'Ukraine.

Des discussions cruciales entre les chefs de la diplomatie américaine et russe se sont déroulées ce vendredi pour tenter de désamorcer la crise ukrainienne, selon la BBC. Sergueï Lavrov ne s'attend pas « à une percée », a-t-il affirmé face à son homologue américain Anthony Blinken. Ce dernier a promis une réponse «unie, rapide et sévère» de Washington et de ses alliés en cas d'invasion de l'Ukraine. Il a néanmoins précisé que les Etats-Unis continuaient de chercher une solution diplomatique.

Sergueï Lavrov et Antony Blinken, qui se connaissent bien, se sont serré la main vers 11 heures, pour immédiatement entrer dans le vif du sujet, avant même que les journalistes ne soient raccompagnés hors de la salle de réunion. Cette réunion est une nouvelle étape diplomatique entre les Etats-Uns et la Russie, suite aux tensions de ces derniers mois. Washington soupçonne Moscou de vouloir envahir l'Ukraine. La Russie a maintenu quelque 100.000 soldats le long de la frontière de son voisin.

Moins de 20 minutes avant le début de la réunion, la Russie a fait savoir qu'elle réclamait le retrait des troupes étrangères de l'OTAN de Roumanie et Bulgarie dans le cadre d'un traité qu'elle réclame pour une désescalade de la crise ukrainienne.

Le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont fait écho aux menaces de représailles américaines en prévenant que la Russie devait s'attendre à des coûts « considérables et graves » en cas d'agression militaire de l'Ukraine.

Antony Blinken et Sergueï Lavrov ont donc discuté deux heures pour tenter une nouvelle fois de désamorcer la crise ukrainienne.

Lors d'une conférence de presse après la réunion, Sergueï Lavrov a accusé l'Otan de travailler contre la Russie. Il a réitéré la position de Moscou selon laquelle il n'a "jamais menacé le peuple ukrainien" et n'a pas l'intention d'attaquer l'Ukraine.

Les Etats-Unis ont promis une réponse écrite « la semaine prochaine » aux exigences russes de retrait de l'Otan d'Europe orientale, a déclaré le chef de la diplomatie russe après ces pourparlers qualifiés de « francs ». Antony Blinken a confirmé cette information.

Sergueï Lavrov a également souligné après leur rencontre que lui et le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken étaient « d'accord qu'un dialogue raisonnable est nécessaire » pour que « l'émotion retombe ». Les discussions entre les deux pays vont se poursuivre la semaine prochaine.